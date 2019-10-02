Аудиторы проверят, как тратились деньги на проект ремонта наплавного моста
Аудиторы контрольно-счетной палаты Рязанской области проверят расходы областного бюджета по корректировке проектной документации по капитальному ремонту наплавного моста через реку Оку. Об этом сообщается на сайте КСП.
В 2017 году из областного бюджета выделили деньги на корректировку проекта по капитальному ремонту наплавного моста через Оку на автомобильной дороге: от автодороги М-5 «Урал» - Собчаково — Троица — Спасск-Рязанский в Спасском районе.
Во время проверки аудиторы проанализируют наличие, полноту и правильность составления проектно-сметной документации, а также выяснят, насколько эффективно и законно расходовались деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU