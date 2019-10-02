2019-10-02T08:03:23+03:00
Общество

Аудиторы проверят, как тратились деньги на проект ремонта наплавного моста

Инженерное сооружение расположено на реке Оке в Спасском районе
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Фото: сайт КСП.Фото: сайт КСП.
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Аудиторы контрольно-счетной палаты Рязанской области проверят расходы областного бюджета по корректировке проектной документации по капитальному ремонту наплавного моста через реку Оку. Об этом сообщается на сайте КСП.

В 2017 году из областного бюджета выделили деньги на корректировку проекта по капитальному ремонту наплавного моста через Оку на автомобильной дороге: от автодороги М-5 «Урал» - Собчаково — Троица — Спасск-Рязанский в Спасском районе.

Во время проверки аудиторы проанализируют наличие, полноту и правильность составления проектно-сметной документации, а также выяснят, насколько эффективно и законно расходовались деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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