Аудиторы проверят, как тратились деньги на проект ремонта наплавного моста

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-02T08:03:23+03:00

Инженерное сооружение расположено на реке Оке в Спасском районе

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Аудиторы контрольно-счетной палаты Рязанской области проверят расходы областного бюджета по корректировке проектной документации по капитальному ремонту наплавного моста через реку Оку. Об этом сообщается на сайте КСП.

В 2017 году из областного бюджета выделили деньги на корректировку проекта по капитальному ремонту наплавного моста через Оку на автомобильной дороге: от автодороги М-5 «Урал» - Собчаково — Троица — Спасск-Рязанский в Спасском районе.

Во время проверки аудиторы проанализируют наличие, полноту и правильность составления проектно-сметной документации, а также выяснят, насколько эффективно и законно расходовались деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU