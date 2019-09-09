2019-09-09T15:46:15+03:00
Экономика

Материалы проверки расходов на рязанские дороги направили в прокуратуру

Деньги выделялись на повышение безопасности дорожного движения
Антон КОНОВАЛОВ
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В 2017-2018 годах по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» выделялось более 840 миллионов рублей.В 2017-2018 годах по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» выделялось более 840 миллионов рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Контрольно-счетная палата Рязанской области на заседании коллегии обсудила результаты ряда проверок. Хотя отчет об одной из них - аудите бюджетных расходов по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» в 2017-2018 годах - еще не опубликован, уже известно о том, что материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру. Значит, на то были основания.

Согласно плану работы КСП, ревизия проводилась в отношении минтранса, минобра и органов местного самоуправления. Также выборочно проверялись юридические лица, ИП и физлица, с которым были заключены госконтракты.

Отметим, что в 2017-2018 годах на реализацию подпрограммы должно было быть потрачено более 840 миллионов рублей. Сюда входили расходы на развитие системы скоростного и весового контроля на дорогах, модернизацию светофоров, обустройство безопасных переходов, закупку световозвращателей для детей и другие цели, включая даже проведение конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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