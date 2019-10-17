Через суд с рязанцев взыщут еще 170 миллионов за капремонт
Фонд капитального ремонта многоэтажных домов Рязанской области направил в суды еще около 12,5 тысяч заявлений о взыскании долгов по взносам. Если их удовлетворят, то последуют судебные приказы на сумму в 170 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда.
Более 7 тысяч претензий к неплательщикам взносов суды уже удовлетворили. Общая сумма долгов по этим заявлениям превысила 80 миллионов рублей.
Напомним, что Фонд начал такую практику в 2018 году. Кстати, по закону судьи могут рассматривать эти иски и без приглашения ответчика.
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ИСТОЧНИК KP.RU