Через суд с рязанцев взыщут еще 170 миллионов за капремонт

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-17T16:14:32+03:00

Иски на 82 миллиона рублей уже удовлетворены

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Фонд капитального ремонта многоэтажных домов Рязанской области направил в суды еще около 12,5 тысяч заявлений о взыскании долгов по взносам. Если их удовлетворят, то последуют судебные приказы на сумму в 170 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда.

Более 7 тысяч претензий к неплательщикам взносов суды уже удовлетворили. Общая сумма долгов по этим заявлениям превысила 80 миллионов рублей.

Напомним, что Фонд начал такую практику в 2018 году. Кстати, по закону судьи могут рассматривать эти иски и без приглашения ответчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU