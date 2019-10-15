На пост руководителя областного Фонда капремонта претендует трио

СЕГОДНЯ 18:45 2019-10-15T18:45:18+03:00

При этом двоих кандидатов эксперты называют «техническими». Их кандидатуры выставлены для того, чтобы соблюсти правила проведения конкурса

Изменить размер текста: A A

На сайте регионального министерства ТЭК и ЖКХ появился чисто технический документ. Это протокол заседания комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора. Словосочетание «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области» в тексте отсутствует.

Догадаться о том, что речь идет именно об этой организации, можно понять лишь потому, что в документе есть имя Юрия Фурфурака – действующего руководителя Фонда капремонта. Согласно протоколу ко второму этапу конкурса, кроме него допущены еще двое – Татьяна Астафьева и Андрей Ананьев. Именно их эксперты называют «техническими» кандидатами. При этом ни один из них не сомневается в том, что управленец из Рязанского района продолжит занимать должность руководителя ФКР.

Если об Астафьевой, долгое время проработавшей в сфере ЖКХ Рязани, известно многое, то об Ананьеве лишь то, что он владелец ООО «АЛЬФА СТРОЙ» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Жену главного подрядчика рязанского фонда капремонта ищут судебные приставы

Светлана Кленушкина задолжала весьма внушительную сумму (подробности)

Региональный фонд капремонта возглавил управленец из Рязанского района

Юрий Фурфурак назначен исполняющим обязанности генерального директора взамен Марии Бондаревой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU