2019-10-15T18:45:18+03:00
Общество

На пост руководителя областного Фонда капремонта претендует трио

При этом двоих кандидатов эксперты называют «техническими». Их кандидатуры выставлены для того, чтобы соблюсти правила проведения конкурса
Иван АНТОНОВ
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Представительские функции фотогеничный Юрий Фурфурак выполняет отлично. Фото: пресс-служба Рязанского района.Представительские функции фотогеничный Юрий Фурфурак выполняет отлично. Фото: пресс-служба Рязанского района.
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На сайте регионального министерства ТЭК и ЖКХ появился чисто технический документ. Это протокол заседания комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора. Словосочетание «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области» в тексте отсутствует.

Догадаться о том, что речь идет именно об этой организации, можно понять лишь потому, что в документе есть имя Юрия Фурфурака – действующего руководителя Фонда капремонта. Согласно протоколу ко второму этапу конкурса, кроме него допущены еще двое – Татьяна Астафьева и Андрей Ананьев. Именно их эксперты называют «техническими» кандидатами. При этом ни один из них не сомневается в том, что управленец из Рязанского района продолжит занимать должность руководителя ФКР.

Если об Астафьевой, долгое время проработавшей в сфере ЖКХ Рязани, известно многое, то об Ананьеве лишь то, что он владелец ООО «АЛЬФА СТРОЙ» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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