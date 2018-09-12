Со счетов рязанцев только за месяц списали больше 1 миллиона – деньги пойдут на капремонт

12 Сент. 13:44 2018-09-12T13:46:20+03:00

Взыскивать долги региональный оператор будет и дальше

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В августе рязанские приставы списали со счетов должников по взносам на капремонт 1 миллион 343 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта многоэтажек.

По состоянию на 7 сентября полугодовая и более задолженность собственников перед региональным оператором – 582 миллионов рублей. В суды Фонд направил 7,6 тысяч заявлений: по ним взыскивают 82 миллиона долгов, плюс – 11 миллионов пеней.

Кстати, если долг более 10 тысяч рублей, приставы могут ограничить выезд за границу. Эта мера, как правило, крайне эффективна.