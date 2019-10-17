Капремонт объездной дороги разгрузит рязанский райцентр от транзита

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-17T15:16:55+03:00

Объект в Ермиши подрядчик уже сдал в эксплуатацию

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В Рязанской области приняли в эксплуатацию еще два объекта, отремонтированных по нацпроекту «БКАД», сообщает пресс-служба регионального минтранса.

Один из них это дорога Ермишь -Надежка, которая служит и для объезда райцентра Ермишь. Капитального ремонта это полотно не видело 20 лет, придя в аварийное состояние.

За 74 млн. рублей подрядчик капитально отремонтировал участок в 3,6 км, по завершении всех остальных работ заменив и асфальтобетонное покрытие. После здесь нанесли новую разметку и установили дорожные знаки. Теперь райцентр будет разгружен от транзитного транспорта.

Вторым объектом, прошедшем процедуру приемки, стал мост в Рязанском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU