Под Рязанью отремонтировали мост за 24 млн рублей
В Рязанском районе отремонтировали 30-метровый железобетонный мост и подходы к нему, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. Все ремонтные работы проводили специалисты ООО «Техкорд».
Напомним, в прошлом году рабочие отремонтировали примыкающий к мосту участок дороги протяженностью 650 метров. Теперь подъезд к деревне Юрасово со стороны автодороги Шереметьево - Гавердово полностью приведен в нормативное состояние.
По информации чиновников, стоимость ремонта моста составила более 24 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU