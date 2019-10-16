Под Рязанью отремонтировали мост за 24 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-16T17:48:33+03:00

Подъезд к деревне Юрасово со стороны автодороги Шереметьево - Гавердово полностью приведен в нормативное состояние

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В Рязанском районе отремонтировали 30-метровый железобетонный мост и подходы к нему, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог. Все ремонтные работы проводили специалисты ООО «Техкорд».

Напомним, в прошлом году рабочие отремонтировали примыкающий к мосту участок дороги протяженностью 650 метров. Теперь подъезд к деревне Юрасово со стороны автодороги Шереметьево - Гавердово полностью приведен в нормативное состояние.

По информации чиновников, стоимость ремонта моста составила более 24 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU