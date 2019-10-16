В Рязани на всю ночь закроют проезд по Северному обходу

СЕГОДНЯ 07:12 2019-10-16T07:14:02+03:00

Мост через Трубеж требует технического обслуживания. Специалистам хватит нескольких часов, чтобы выполнить все работы

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С 22 октября 23:00 до 24 октября 05:00 в Рязани закроют проезд по Северному обходу. Об этом сообщает пресс-служба АО «Рязаньавтодор». В это время специалисты предприятия проведут техническое обслуживание разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж.

Напомним, 4 октября на мосту через Трубеж специальная комиссия приняла у подрядчика ООО «Мостсервис 62» работы по ремонту тротуара с правой стороны конструкции. Рабочие усилили конструкции тротуара правой стороны моста армо-поясом и устроили настил для удобства пешеходов (читать подробнее).

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Работы закончат через неделю, но движение обещают не перекрывать. А менять здесь много... В августе один лихач даже пробил эти тросы насквозь (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU