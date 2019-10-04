Принято! В Рязани отремонтировали тротуар на мосту через Трубеж
4 октября на мосту через Трубеж специальная комиссия приняла у подрядчика ООО «Мостсервис 62» работы по ремонту тротуара с правой стороны конструкции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Рабочие собрали специальные коммуникации, перенесли на них провисшие кабельные линии, а также усилили конструкции тротуара правой стороны моста армо-поясом и устроили настил для удобства пешеходов.
Фото: администрация Рязани.
«Гарантия на выполненные работы составляет год. В 2020 году планируется отремонтировать искусственное сооружение. Уже заключен контракт на реализацию проектной документации по ремонту моста через реку Трубеж на автомобильной дороге Рязань — Борки», — говорится в сообщении чиновников.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Аудиторы проверят, как тратились деньги на проект ремонта наплавного моста
Инженерное сооружение расположено на реке Оке в Спасском районе (подробнее).
Появились фото обвалившегося в Рязанской области моста
Из-за большегрузов обвалился настил и основание, на котором лежали доски (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU