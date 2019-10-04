2019-10-04T16:14:22+03:00
Общество

Принято! В Рязани отремонтировали тротуар на мосту через Трубеж

Чиновники осмотрели сооружение и подписали акт приемки выполненных работ
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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4 октября на мосту через Трубеж специальная комиссия приняла у подрядчика ООО «Мостсервис 62» работы по ремонту тротуара с правой стороны конструкции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Рабочие собрали специальные коммуникации, перенесли на них провисшие кабельные линии, а также усилили конструкции тротуара правой стороны моста армо-поясом и устроили настил для удобства пешеходов.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

«Гарантия на выполненные работы составляет год. В 2020 году планируется отремонтировать искусственное сооружение. Уже заключен контракт на реализацию проектной документации по ремонту моста через реку Трубеж на автомобильной дороге Рязань — Борки», — говорится в сообщении чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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