Появились фото обвалившегося в Рязанской области моста
Обвал конструкций моста через реку Пара в Путятинском районе не стал неожиданностью для местных жителей и дачников. По их словам, большегрузы здесь ездят нередко – это и явилось причиной ЧП. При этом самому сооружению уже два десятка лет.
Издательство «Пресса» опубликовало фото деревянной переправы. У нее обвалился настил и основание, на котором лежали доски.
- Мост служит не только как переправа для жителей двух сел, но маршрутом школьного автобуса. Отремонтировать его нужно еще до 1 сентября, - цитирует издание главу Береговского сельского поселения Путятинского района Василия Баландина.
Отмечается, что попасть в село Летники пока можно только через село Поляки. Движение по мосту перекрыто. Восстановительные работы начнутся после проведения торгов.
Фото: ryazpressa.ru
Фото: ryazpressa.ru
ИСТОЧНИК KP.RU