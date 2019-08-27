Появились фото обвалившегося в Рязанской области моста

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-27T14:40:51+03:00

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Обвал конструкций моста через реку Пара в Путятинском районе не стал неожиданностью для местных жителей и дачников. По их словам, большегрузы здесь ездят нередко – это и явилось причиной ЧП. При этом самому сооружению уже два десятка лет.

Издательство «Пресса» опубликовало фото деревянной переправы. У нее обвалился настил и основание, на котором лежали доски.

- Мост служит не только как переправа для жителей двух сел, но маршрутом школьного автобуса. Отремонтировать его нужно еще до 1 сентября, - цитирует издание главу Береговского сельского поселения Путятинского района Василия Баландина.

Отмечается, что попасть в село Летники пока можно только через село Поляки. Движение по мосту перекрыто. Восстановительные работы начнутся после проведения торгов.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU