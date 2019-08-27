2019-08-27T14:40:51+03:00
Происшествия

Появились фото обвалившегося в Рязанской области моста

Из-за большегрузов обвалился настил и основание, на котором лежали доски
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
Изменить размер текста:

Обвал конструкций моста через реку Пара в Путятинском районе не стал неожиданностью для местных жителей и дачников. По их словам, большегрузы здесь ездят нередко – это и явилось причиной ЧП. При этом самому сооружению уже два десятка лет.

Издательство «Пресса» опубликовало фото деревянной переправы. У нее обвалился настил и основание, на котором лежали доски.

- Мост служит не только как переправа для жителей двух сел, но маршрутом школьного автобуса. Отремонтировать его нужно еще до 1 сентября, - цитирует издание главу Береговского сельского поселения Путятинского района Василия Баландина.

Отмечается, что попасть в село Летники пока можно только через село Поляки. Движение по мосту перекрыто. Восстановительные работы начнутся после проведения торгов.

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сюрприз из-под стиралки. В съемной квартире нашли королевского питона
Рязанский рецидивист воровал дорогостоящие лодочные моторы
При поддержке РНПК юные хозяева Мещеры провели летний практикум
«Мармакс» рассказал рязанцам о квартирах на панорамном этаже и каминах
Рязанский губернатор Николай Любимов встретился с Дмитрием Медведевым
Неподалеку от Касимова иномарка насмерть сбила молодого человека
В Рязани 13-летний мальчик на скутере врезался в ассенизаторную машину
Взятка для инспектора ГИБДД: в Рязани назначили дату судебного заседания
Телефонный мошенник вытянул из рязанских жертв 200 тысяч рублей
В Путятинском районе перекрыли разбитый большегрузами мост
Проект ремонта моста через Трубеж в Рязани разработают к концу осени
Проспорив 10 тысяч рублей, рязанец избил оппонента, а потом убил его приятеля
В Рязани курьеры сравнили себя с «Почтой России» и были наказаны
Рязанский губернатор погулял с семьей на свадьбе у своего подчиненного
Ушастые комочки. Семья грибников спасла от верной гибели двух лисят
На здании вокзала Рязань-2 появилась архитектурная подсветка
Врачи спасли 7-летнего мальчика, которого лошадь ударила копытом в голову