Уж погнули, так погнули: часть тросов на Северной окружной заменят на новые

На Северной окружной дороге облцентра меняют элементы тросового разделительного ограждения, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, на подъезде к Канищеву тросы установили три года назад. Разделение полос из-за большого числа выездов на встречку на этой дороге было необходимо, однако обычный барьер здесь поставить нельзя – он слишком широк и по нормативам пришлось бы расширять проезжую часть. А это очень дорого.

Спасением стали тем самые тросы, ГОСТы на которые федеральные власти утвердили в 2016-м, после чего их сразу и поставили в Рязани. В результате те машины, что без них вылетели бы на встречку, теперь упираются в тросы или вовсе виснут на них.

Кстати, первое ДТП, с оседлавшей ограждение машиной, случилось уже вскоре после его установки.

Минувшим летом ограждение пробила Toyota Corolla. За три года этого не удалось сделать никому. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

С тех пор аварии с таким повисанием происходят здесь стабильно раз в несколько месяцев. Это значит, что спасено большое количество жизней: выезды на встречную полосу, особенно по ночам на спуске после Канищева, раньше происходили регулярно и часто заканчивались смертельными ДТП.

А в августе 2019-го удар о тросы был такой силы, что иномарка их просто пробила насквозь. Машина, судя еще и по состоянию водителя после ДТП, действительно крепкая.

Бывало тут и такое... Фото: соцсети

В итоге сейчас повреждены уже 680 погонных метров тросов и 228 стоек трехкилометрового ограждения – все это нужно менять.

Ремонт обошелся городу почти в 800 тысяч рублей, а завершить его должны до 11 октября.

Закрывать движение на время работ не будут.

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