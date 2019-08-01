На Северной окружной дороге Рязани иномарка пробила тросовое ограждение

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-01T11:16:31+03:00

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В среду, 31 июля, около 22.40 на Северной окружной дороге Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

41-летний рязанец на Toyota Corolla ехал в сторону Канищева, не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение. В итоге прочные тросы иномарка попросту… пробила. Водителя отправили в медучреждение, госпитализации не потребовалось.

Напомним, тросовое ограждение здесь установили три года назад и с тех пор на нем, не справившись с управлением на спуске/подъеме около Канищева, регулярно кто-то повисает. До появления ограждения такие водители просто вылетали на встречку, что часто приводило к ДТП с серьезными травмами и погибшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU