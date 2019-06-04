На Северной окружной Рязани уменьшили скорость движения
С 1 июня с официальным началом в регионе купального сезона на Северной окружной дороге Рязани в районе второго борковского карьера разрешенную скорость движения транспорта понизили до 40 километров в час. На такие меры администрация города и Госавтоинспекция идут уже не первое лето, заботясь о безопасности отдыхающих у водоема людей. Также на этом участке довольно регулярно появляется радар, фиксирующий скорость автомобилей.
Напомним, что на втором борковском карьере действует один из официальных рязанских пляжей. Здесь останавливается общественный транспорт, а дорогу пересекает нерегулируемый пешеходный переход.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»