2019-06-04T13:47:51+03:00
Общество

На Северной окружной Рязани уменьшили скорость движения

Ограничения действуют в районе второго борковского карьера
Роман ДОРОФЕЕВ
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Северная окружная дорога у второго борковского карьера.Северная окружная дорога у второго борковского карьера.
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С 1 июня с официальным началом в регионе купального сезона на Северной окружной дороге Рязани в районе второго борковского карьера разрешенную скорость движения транспорта понизили до 40 километров в час. На такие меры администрация города и Госавтоинспекция идут уже не первое лето, заботясь о безопасности отдыхающих у водоема людей. Также на этом участке довольно регулярно появляется радар, фиксирующий скорость автомобилей.

Напомним, что на втором борковском карьере действует один из официальных рязанских пляжей. Здесь останавливается общественный транспорт, а дорогу пересекает нерегулируемый пешеходный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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