2019-04-22T16:56:21+03:00
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Проект продолжения Северного обхода Рязани изменят

Областному бюджету это может стоить почти 6 миллионов рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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Проекту планировки и межевания территории для строительства II этапа Северного обхода города Рязани предстоит корректировка. Эта процедура может стоить областному бюджету почти 6 миллионов рублей – с этой суммы стартуют торги.

Самостоятельно подрядчику предстоит провести некоторые инженерно-геодезические изыскания, в остальном он будет опираться на проекты планировки 2016 (ООО «Валбэк-ру») и 2018 (ПИИ «Автодормостпроект») годов, схемы территориального планирования, генеральные планы поселений и другие материалы.

Ранее сообщалось, что II этап Северного обхода протяженностью почти 14,3 км включит четыре транспортные развязки. Как планируется, он соединит существующий участок с трассой М-5 «Урал» в районе села Тюшево и пройдет через село Городище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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