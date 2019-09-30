Путепровод из Песочни в Соколовку может временно стать бесплатным

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-30T18:15:57+03:00

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На странице губернатора Рязанской области Николая Любимова одна из посетительниц оставила запись о важности путепровода над железнодорожной линией между Восточной окружной дорогой и улицей Новоселковской (из Дашково-Песочни в Соколовку). Она спрашивала, нельзя ли сделать проезд там бесплатным.

Путепровод с установленным на оборудованием и прилегающие к нему дороги, включая развороты кругового движения, построены на частные средства и находятся в собственности ЗАО «ИК «РПД-Рязань». В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» собственники частных автодорог сами определяют правила использования ими. Однако администрация Рязани, отреагировав на запись, пообещала обсудить с собственником послабления для горожан в часы пик в рабочие дни – и даже отправила руководству закрытого акционерного общества официальное предложение по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU