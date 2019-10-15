На улице Зубковой «Лада» сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе
Утром 15 октября недалеко от дома №16 по улице Зубковой 30-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил 38-летнюю женщину и трехлетнюю девочку, сообщает региональное УГИБДД.
В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеходов с травмами доставили в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются. По предварительным данным, женщина с ребенком переходили дорогу по «зебре». Светофора на указанному участке дороги нет.
Однако, отметим, что у дома №16 все переходы регулируются светофорами.
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ИСТОЧНИК KP.RU