На улице Зубковой «Лада» сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-15T11:16:43+03:00

Пострадавших с травмами отправили в медучреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пострадавших с травмами отправили в медучреждение. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося

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Утром 15 октября недалеко от дома №16 по улице Зубковой 30-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Приора» сбил 38-летнюю женщину и трехлетнюю девочку, сообщает региональное УГИБДД.

В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеходов с травмами доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются. По предварительным данным, женщина с ребенком переходили дорогу по «зебре». Светофора на указанному участке дороги нет.

Однако, отметим, что у дома №16 все переходы регулируются светофорами.

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ИСТОЧНИК KP.RU