УФАС проверит закупочную комиссию Рязанской электросетевой компании

СЕГОДНЯ 06:42 2019-10-15T06:42:26+03:00

Согласно номерам извещений, указанных антимонопольной службой, речь идет о ремонте воздушных линий на улицах Медицинской, Знаменской и Мира в городе Рыбное. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жалобу в антимонопольную службу подали представители ООО «Монтаж-Электро». Они не согласились с тем, что их заявку не допустили к рассмотрению

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Рязанское УФАС рассмотрит три жалобы ООО «Монтаж-Электро» к работе закупочной комиссии АО «Рязанская областная электросетевая компания», которая, по мнению заявителя, неправомерно отказало ООО в допуске к участию в аукционе.

Согласно номерам извещений, указанных антимонопольной службой, речь идет о ремонте воздушных линий на улицах Медицинской, Знаменской и Мира в городе Рыбное. Победителями аукционов признавались ООО «Опора» и АО «Рязанская механизированная колонна №25».

Согласно заключению комиссии, один из участников, видимо, речь идет о «Монтаж-Электро», предлагая для поставки товар, не указывал конкретные показатели, используя формулировки «до» и «или».

Отметим, общая сумма заключенных контрактов составляет – более 3 млн 800 тысяч рублей.

Рассмотрение жалобы назначено на 22 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU