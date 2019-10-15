УФАС проверит закупочную комиссию Рязанской электросетевой компании
Рязанское УФАС рассмотрит три жалобы ООО «Монтаж-Электро» к работе закупочной комиссии АО «Рязанская областная электросетевая компания», которая, по мнению заявителя, неправомерно отказало ООО в допуске к участию в аукционе.
Согласно номерам извещений, указанных антимонопольной службой, речь идет о ремонте воздушных линий на улицах Медицинской, Знаменской и Мира в городе Рыбное. Победителями аукционов признавались ООО «Опора» и АО «Рязанская механизированная колонна №25».
Согласно заключению комиссии, один из участников, видимо, речь идет о «Монтаж-Электро», предлагая для поставки товар, не указывал конкретные показатели, используя формулировки «до» и «или».
Отметим, общая сумма заключенных контрактов составляет – более 3 млн 800 тысяч рублей.
Рассмотрение жалобы назначено на 22 октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU