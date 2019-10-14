Рязанское правительство отправилось в Люксембург на поиск инвесторов
В люксембургской Торговой палате состоялась встреча представителей правительства и бизнес-сообщества Рязанской области с предпринимателями Великого Герцогства.
Региональные чиновники во главе с губернатором Николаем Любимовым обсудили с директором Торговой палаты Карло Теленом возможность участия люксембургских инвесторов в перспективных проектах Рязанской области, которым особенно интересна сфера логистики.
В данном случае речь идет о проекте мультимодального комплекса сухой порт «Рязань». Его строительство и эксплуатация оценивается в 4,8 млрд рублей, а новые рабочие места получат 3 тысячи человек (читать подробнее).
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Все идет к тому, что полноценный аэропорт появится. Сейчас активно ведутся работы по поиску инвестора (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU