2019-10-14T16:45:48+03:00
Экономика

Рязанское правительство отправилось в Люксембург на поиск инвесторов

Бизнес-сообществу Герцогства наиболее интересны проекты в сфере логистики
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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В люксембургской Торговой палате состоялась встреча представителей правительства и бизнес-сообщества Рязанской области с предпринимателями Великого Герцогства.

Региональные чиновники во главе с губернатором Николаем Любимовым обсудили с директором Торговой палаты Карло Теленом возможность участия люксембургских инвесторов в перспективных проектах Рязанской области, которым особенно интересна сфера логистики.

В данном случае речь идет о проекте мультимодального комплекса сухой порт «Рязань». Его строительство и эксплуатация оценивается в 4,8 млрд рублей, а новые рабочие места получат 3 тысячи человек (читать подробнее).

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Все идет к тому, что полноценный аэропорт появится. Сейчас активно ведутся работы по поиску инвестора (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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