2018-10-03T12:41:15+03:00
Политика

Люксембургская компания построит в Рязанской области «сухой порт»

Соглашение об этом было подписано с правительством региона
Константин МОГИЛИН
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2 октября делегация из 25 представителей рязанского малого бизнеса посетила форум семейного предпринимательства «Успешная семья - успешная Россия!». Об сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Москву приехали представители семейного бизнеса из 85 регионов России. На пленарном заседании форума выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона сообщил, что 1 октября правительством было подписано соглашение с люксембургской компанией LF Business Solutions SA о строительстве транспортно-логистического комплекса «Сухой порт Рязань».

- Будем реализовывать совместный проект по созданию в Рязанской области мультимодального комплекса, который предусматривает, в том числе, зону для малого и среднего предпринимательства. Здесь люди смогут основать свой бизнес и пользоваться не только господдержкой, но и преимуществами локации, услугами расположенных в нем компаний, - сказал Николай Любимов.

Планируется, что комплекс заработает к 2020 году, а общий объем инвестиций на его строительство составит около 5 миллиардов рублей. На площади 240 гектаров создадут агропромышленный парк, складскую зону, зоны легкой, средней и тяжелой промышленности а также кампус и общежитие для персонала. Реализация проекта позволит создать более 3 тысяч рабочих мест.

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