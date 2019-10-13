2019-10-13T19:24:26+03:00
Происшествия

В рязанской Горроще нечистотами затопило перекресток

Аварийная служба «Водоканала» отреагировала оперативно
Антон ВОХЕЧ
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После обильных дождей и засора ливневой канализации зловонная лужа появилась на перекрестке улиц Полетаева и Островского в микрорайоне Горроща. Об этом появились сообщения в социальных сетях.

Как заявила пресс-службы администрации Рязани, в связи с тем, что неподалеку проводились ремонтные работы, произошел засор колодцев ливневой канализации. Из-за этого система переполнилась. На место выезжали сотрудники городских служб для устранения засора. Последствия ликвидированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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