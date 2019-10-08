В рязанском доме сделали смертельно опасный капремонт

СЕГОДНЯ 09:51 2019-10-08T09:51:02+03:00

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На улице Энгельса, 29 в Рязани сделали капремонт, угрожающий жизни и здоровью жильцов. К такому выводу пришла областная жилинспекция по результатам проверки.

ИП Задубровский С.В. во время работ на крыше установил на газоходные трубы колпаки, перекрывающие отвод продуктов горения от газовых колонок. Теперь их необходимо срочно демонтировать.

Всего с 30 по 4 октября жилинспекция нашла 8 нарушений при капремонте 6 домов. Так, МП «РСУ №1» на Подгорной, 3 не раз нарушило технологию, выполняя работы на фасаде, а на Строителей, 9 допустило зазор между кровельными листами на разных скатах крыши в 2-4 раза больше разрешенного. Кроме того, ООО «Опора Плюс» на Строителей, 11а не восстановило поврежденный асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU