Крик души. Хозяин залитой квартиры прочитал рэп о капремонте

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-11T10:23:08+03:00

Региональный оператор на видео отреагировал и посоветовал обратиться в ЖЭУ

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В Рязани житель одного из домов на улице Интернациональной сочинил рэп о капремонте. На творчество подвигло не самое радостное событие – его квартиру, а именно ванную комнату и туалет, залило.

- Это что же получается? Это как же так выходит? Я плачу за капремонт, А меня еще и топят, - зачитывает мужчина на фоне коммунального бедствия.

Хозяин винит во всем незаделанную крышу. «Одна течет, вторая едет», - сетует он, вспоминая об уплаченных в Фонд капремонта деньгах:

- Капают в копилку бабки, А в квартиру капли…

Слог невысок, но эмоции понятны. Представители регионального оператора, в свою очередь, решили дать официальный комментарий:

- Информация не имеет отношения к деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. По указанному адресу (какому, не уточняется – Ред.) работы по капитальному ремонту кровли не проводились.

Вместо фристайла собственнику квартиры посоветовали обратиться в ЖЭУ №11 и составить акт о залитии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/737204" frameborder="0"></iframe> Рэп о капремонте из Рязани (1).

Оригинал видео опубликован в аккаунте rzn_life (18+).

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ИСТОЧНИК KP.RU