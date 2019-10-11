Крик души. Хозяин залитой квартиры прочитал рэп о капремонте
В Рязани житель одного из домов на улице Интернациональной сочинил рэп о капремонте. На творчество подвигло не самое радостное событие – его квартиру, а именно ванную комнату и туалет, залило.
- Это что же получается? Это как же так выходит? Я плачу за капремонт, А меня еще и топят, - зачитывает мужчина на фоне коммунального бедствия.
Хозяин винит во всем незаделанную крышу. «Одна течет, вторая едет», - сетует он, вспоминая об уплаченных в Фонд капремонта деньгах:
- Капают в копилку бабки, А в квартиру капли…
Слог невысок, но эмоции понятны. Представители регионального оператора, в свою очередь, решили дать официальный комментарий:
- Информация не имеет отношения к деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. По указанному адресу (какому, не уточняется – Ред.) работы по капитальному ремонту кровли не проводились.
Вместо фристайла собственнику квартиры посоветовали обратиться в ЖЭУ №11 и составить акт о залитии.
Рэп о капремонте из Рязани (1).
Оригинал видео опубликован в аккаунте rzn_life (18+).
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ИСТОЧНИК KP.RU