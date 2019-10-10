2019-10-10T19:24:55+03:00
Происшествия

Нападение директора УК с молотком на рязанца попало на видео

Камера видео зафиксировала, как агрессор выволок окровавленного хозяина из квартиры
Антон КОНОВАЛОВ
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Появилось видео нападения директора управляющей компании на рязанца, который справедливо возмутился залитием своей квартиры из протекающей крыши. Подробнее о конфликте рассказала ГТРК «Ока».

33-летний житель дома №4 по улице Птицеводов делал ремонт, когда во время ливня сверху пошла вода. Один из двух приехавших на вызов коммунальщиков (как сообщалось, судимый за мошенничество), от чего-то взбесившись, схватил молоток и несколько раз ударил хозяина по голове. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что происходило после: гость выволок мужчину на лестничную площадку, повалил на пол, а затем прижал к стене. Следующая сцена – преступник пытается стереть следы крови с пола.

- Муж говорил: «Смотри, что ты наделал, вызывай скорую», на что директор отвечал «Ты что, не понял, с кем ты разговариваешь?!» и удерживал его, а инженер (второй коммунальщик – Ред.) стоял и наблюдал, - рассказывает супруга пострадавшего.

Журналисты выяснили, что жильцы собираются принять решение о смене УК. Дело не только в случившемся: в доме помимо крыши течет канализация в подвале, и это – далеко не все претензии.

Напомним, 39-летнего агрессора, сбежавшего с места преступления, задержали. Хозяина квартиры госпитализировали.

Коммунальные войны.Источник - www.gtrkoka.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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