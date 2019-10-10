Директора рязанской УК, избившего жильца молотком, арестовали
Рязанские полицейские расследуют уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
6 октября 33-летний рязанец делал ремонт в своей новой квартире, расположенной в Московском районе. Во время ливня вода пошла в квартиру, и мужчина обратился в управляющую компанию, обслуживающую новостройку.
На место приехали сотрудники УК, один из которых представился ее директором. Выясняя причины протечки, он и жилец поругались, и сотрудник УК, схватив лежащий здесь же молоток, несколько раз ударил новосела по голове. После этого агрессивный коммунальщик скрылся.
Жильца с травмами госпитализировали, а полиция теми временем искала напавшего. Его уже разыскали и арестовали. Кстати, 39-летнего сотрудника УК раньше судили за мошенничество.
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ИСТОЧНИК KP.RU