2019-10-07T19:03:26+03:00
Происшествия

Во время ливня рабочие оставили рязанскую школу со вскрытой крышей

Дети тем временем не могут приступить к занятиям
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В минувшие выходные Архангельскую коррекционную школу Пронского района залил сильнейший дождь. Несмотря на прогноз погоды, в котором загодя предупреждали об обильных осадках, крыша двухэтажного дореволюционного здания осталась обнажена, сообщает издательство «Прессса».

Сейчас здесь идет ремонт, который подрядчик ООО «Факел» начал 13 сентября. По словам руководителя предприятия Николая Тикова, с этим подрядом не задалось с самого начала: реальные расходы оказались куда больше заявленных в смете. А тут еще ливень. Так что теперь строительная фирма должна будет устранять еще и его последствия.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Директор школы, все выходные с коллегами накрывавшая имущество целлофаном, теперь ждет сотрудников технадзора. Кстати, с этим ремонтом подрядчик уже не уложился – дети должны были сесть за парты со второй декады октября. Теперь вынужденный «простой» им засчитают вместо осенних каникул.

Что касается ООО «Факел», то два года назад оно попало ровно в такую же ситуацию: при капремонте пятиэтажки кровлю сняли перед ливнем. Суды по тому залитию идут до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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