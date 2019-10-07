2019-10-07T11:05:38+03:00
Общество

В Рязани затопило подземный переход около «Барса на Московском»

Пользователи соцсетей предположили, что так власти готовятся к проведению «Новогодней столицы России» – заливают каток для туристов
Мария БЛИНОВА
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Фото: группа «Рязань» ВКонтакте, автор Надежда Дворецкая.Фото: группа «Рязань» ВКонтакте, автор Надежда Дворецкая.
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Утром в понедельник, 7 октября, рязанцы обнаружили, что подземный переход на Московском шоссе залит водой – потоп случился около «Барса». Фото с места размещено в группе «Рязань» ВКонтакте.

Один из участников группы предположил, что таким образом власти готовятся к проведению «Новогодней столицы России» – заливают подземный каток для туристов. Эту версию горожане активно поддерживают лайками.

Напомним, что накануне в облцентре выпала почти половина месячной нормы осадков: за один день город принял на себя 31 миллиметр из 66 «положенных» октябрю.

Кроме дождя, в воскресенье рязанцы увидели и первый в этом сезоне снег. Пролежал он недолго, но пользователи соцсетей успели сфотографировать его и поделиться этой полузимней картиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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