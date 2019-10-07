Молния ударила в здание рязанской сельской администрации

СЕГОДНЯ 17:05 2019-10-07T17:05:10+03:00

Теперь местные гадают, почему оно не загорелось

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В минувшее воскресенье, 6 октября, в Сасовском районе Рязанской области гремела гроза. В селе Трудолюбовка молнии особенно свирепствовали в 9 утра, и одна из них попала-таки в здание сельской администрации, сообщает издательство «Пресса».

На место поспешил глава администрации Трудолюбовского сельского поселения Александр Бас, которому о запахе гари сообщили из расположенного по соседству медпункта. Кстати, по словам главы, перед уходом с работы сотрудники администрации всегда обесточивают помещение.

На месте выяснилось, что часть потолка и стен оплавилась, модем и телефонные розетки обгорели. Снаружи – на входе интернет-кабеля – осталось черное пятно. Но электропроводка цела, так что энергоснабжение быстро восстановили. Главное же, что само здание не загорелось.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

– Это просто удивительно, что оно не вспыхнуло. Видимо, свою роль сыграло заземление, – пояснил ведущий специалист отдела районного ЖКХ Александр Зайцев.

Кстати, в этот же день у одного из сельчан во время грозы сгорел телевизор.

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ИСТОЧНИК KP.RU