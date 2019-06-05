2019-06-05T19:42:34+03:00
Происшествия

В Рязанской области разряд молнии вывел из строя сразу 9 газовых котлов

Жертвой грозы в Сараевком районе также стала бытовая техника
Антоний ВОХЕЧ
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Грозовой фронт в выходные дни не прошел мимо Сараевского района. Разряды молнии вывели из строя немало бытовой аппаратуры. Об этом рассказали журналисты ИД «Пресса».

Многим сараевским жителям придется потратиться на ремонт бытовой техники, если она была не застрахована.

– Буквально на следующий день после грозы работы у нас прибавилось вдвое. В одном из многоквартирных жилых домов сгорели сразу девять газовых котлов — вероятнее всего, разряд угодил в трубу. Поломки существенные. Среди аппаратуры были и телевизоры, и другая техника,- прокомментировал происшедшее мастер-ремонтник Валерий Бакулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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