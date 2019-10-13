На перекрестке в центре Рязани в ДТП попали сразу 4 машины
На перекрестке улиц Есенина и Горького дождливым субботним вечером 12 октября случилось массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Очевидец аварии Надя Горбунова выложила видео в группе «Подслушано у водителей Рязани» социальной сети ВКонтакте.
Официальная версия случившегося пока не озвучена. О пострадавших в ДТП в центре Рязани не сообщается.
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ДТП на перекрестке в центре Рязани.Столкнулись 4 автомобиля. О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU