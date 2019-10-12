В Рязани на улице Полонского перевернулся легковой автомобиль

СЕГОДНЯ 00:17 2019-10-12T00:17:20+03:00

Для того, чтобы эвакуировать машину, ее долго возвращали на все четыре колеса

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Вечером 11 октября рязанцы, проходящие и проезжающие по улице Полонского, наблюдали необычную картину: легковой автомобиль марки «KIA» лежал на боку на тротуаре перед зданием корпуса Рязанского медицинского университета.

По словам очевидцев, это случилось между 19 и 20 часами. Другая припаркованная на улице иномарка резко начала движение и врезалась по касательной в едущую навстречу машину. Та приподнялась и опрокинулась. За рулем автомобиля сидела женщина 1976 года рождения, она получила минимальные повреждения и отказалась от госпитализации.

Чтобы эвакуировать автомобиль, его долго старались перевернуть обратно на все четыре колеса. Наконец это удалось, и помятую машину увезли.

ИСТОЧНИК KP.RU