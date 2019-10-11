Рязанцам пообещали Wi-Fi в городских автобусах

СЕГОДНЯ 07:41 2019-10-11T07:49:13+03:00

Также замгубернатора заявил, что 78 троллейбусов с Москвы прибудут до Нового года

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Чтобы рязанцы отдавали предпочтение муниципальному общественному транспорту, власти намерены создать в нем наиболее комфортные условия. Об этом 10 октября, отвечая на один из вопросов в рамках публичного отчета, заявил зампред областного правительства Евгений Беленецкий.

В первую очередь, по его словам, продолжится обновление автопарка:

- Вы уже заметили, что сегодня в городе 40 автобусов МАЗ вместимостью чуть больше 70 человек. В будущем будем брать ориентир на такие автобусы и еще больше.

Беленецкий сообщил, что вместе с МУП «УРТ», объединенным в этом году с автоколонной, власти планируют установку в этих автобусах Wi-Fi, камер видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город» и осведомительных экранов.

Напомнил замгубернатора и о 78 троллейбусах из Москвы, обещанных им прежде. Для их отправки осталось утрясти бюрократические вопросы.

- Ждем постановление от Сергея Собянина, и до Нового года троллейбусы, думаю, будут доставлены, - сказал Беленецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU