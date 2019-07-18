Переехали: на автобусах «Автоколонны 1310» будет зарабатывать троллейбусный парк

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-18T14:18:06+03:00

Машины УРТ планирует, в том числе, сдавать в аренду

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В четверг, 18 июля, в Рязанской городской Думе прошло заседание комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. На нем, в частности, рассмотрели вопрос о работе муниципальных предприятий облцентра, сообщает пресс-служба гордумы.

Напомним, из 17 МУПов облцентра в прошлом году 9 сработали с убытками, общая прибыль оставшихся составила 260 млн рублей.

Одно их прибыльных предприятий – «Управление Рязанского троллейбуса» – планирует расширить возможности для заработка. Сделать это (пока) хотят за счет 10 автобусов марки «НЕФАЗ», поступивших из муниципальной «Автоколонны № 1310».

Когда обсуждался вопрос о передаче этих машин из парка, находящегося в состоянии банкротства, речь шла лишь о номинальной передаче. То есть по документам автобусы должны были перейти УРТ, но по факту остаться в парке автоколонны и колесить по городу под ее управлением. Теперь выясняется, что автобусы переедут реально.

И использовать их в УРТ планируют на полную катушку: в устав этого предприятия депутатов попросили добавить перевозки пассажиров автобусами в пригородном и даже… междугородном сообщении. Плюс – разрешить перевозку пассажиров под заказ.

Примечательно, что с такой просьбой к депутатам обратился начальник городского управления транспорта Андрей Михно – он занял эту должность совсем недавно, перейдя на нее с поста директора разваливающейся «Автоколонны 1310».

Кстати, в советские годы в области действовала настоящая транспортная махина, обслуживающая автобусами и город, и связь с районами, и междугородные маршруты. Парк располагался на базе «Автоколонны 1310», а на два предприятия (городское и пригород+межгород) его разделили в конце 80-х годов.

В 90-е годы предприятие, занимающееся пригородными и междугородними перевозками, перешло в частные руки, а городской парк остался на балансе муниципалитета. Теперь разваливается.

Напомним в ходе банкротства «Автоколонны 1310» всплыли интересные подробности ее работы: «Комсомолка» выяснила, что топливо парку поставлял фермер.

ИСТОЧНИК KP.RU