Адвокат обвиняемого в убийстве рязанского ветерана обжалует его арест
Адвокат Максима Куприна, обвиняемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги, и отправленного в СИЗО до 26 ноября, планирует обжаловать арест своего подзащитного.
- Я уже подал жалобу на это решение, теперь ждем, когда областной суд назначит заседание по апелляции, - рассказал защитник.
На вопрос корреспондента «Комсомолки» были ли нарушены права Максима Куприна при его задержании или в ходе предварительного следствия, адвокат ответил, что прежде чем об этом говорить, необходимо дождаться решения апелляционной коллегии.
В пресс-службе Рязанского областного суда «Комсомолке» сообщили, что на момент написания этой новости жалобы на решение суда первой инстанции к ним не поступало.
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