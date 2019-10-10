2019-10-10T15:10:15+03:00
Происшествия

Адвокат обвиняемого в убийстве рязанского ветерана обжалует его арест

Защитник уже подал жалобу на решение Московского районного суда
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба СК России.Фото: пресс-служба СК России.
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Адвокат Максима Куприна, обвиняемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги, и отправленного в СИЗО до 26 ноября, планирует обжаловать арест своего подзащитного.

- Я уже подал жалобу на это решение, теперь ждем, когда областной суд назначит заседание по апелляции, - рассказал защитник.

На вопрос корреспондента «Комсомолки» были ли нарушены права Максима Куприна при его задержании или в ходе предварительного следствия, адвокат ответил, что прежде чем об этом говорить, необходимо дождаться решения апелляционной коллегии.

В пресс-службе Рязанского областного суда «Комсомолке» сообщили, что на момент написания этой новости жалобы на решение суда первой инстанции к ним не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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