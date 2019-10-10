Обвиняемый в убийстве рязанского ветерана дважды обворовывал женщин

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-10T14:23:01+03:00

Оба раза ему удавалось избежать лишения свободы. В третий раз уже произошла трагедия

Изменить размер текста: A A

Убийство ветерана Великой Отечественной войны и его супруги стало для обвиняемого далеко не первым преступлением, совершенным в 2019 году. В конце февраля молодого человека судили в Пронске, где его обвиняли в краже сотового телефона из квартиры своей знакомой. Тогда Максиму Куприну наказания избежать удалось по примирению сторон. Заявительница сообщила, что материальный ущерб ей полностью возместили, и она ходатайствовала о прекращении уголовного дела.

Ни следователь, ни прокурор возражать не стали, поэтому суд прекратил уголовное преследование будущего обвиняемого в убийстве.

Второй раз Куприн засветился спустя месяц уже в Рязани. В отношении него возбудили уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег у своей знакомой. Парень узнал, что женщина хранит сбережения в тумбочке под телевизором. Он попросил хозяйку квартиры приготовить ему еды и, воспользовавшись тем, что женщина ушла на кухню, забрал все деньги.

Дело в отношении Куприна рассматривалось Московским районным судом в особом порядке, парень полностью признал вину.

В итоге молодого человека признали виновным, назначив наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из заработка в доход государства. Именно отбывая это наказание молодой человек якобы и совершил свое третье преступление.

Обвиняемого в убийстве рязанского ветерана отправили в СИЗО

Молодой человек отказывается от показаний, но следователи собрали достаточно доказательств его вины. Расследование продолжается (подробнее).

Подозреваемый в убийстве ветерана 20-летний рязанец причастен и к другим преступлениям

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU