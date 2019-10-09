Подозреваемый в убийстве ветерана – житель Пронского района
Стало известно, что подозреваемый в убийстве рязанского ветерана Павла Макеева и его супруги 20-летний молодой человек родился и вырос в селе Гремяки Пронского района. Об этом сообщает издательство «Пресса». В Рязани он проживал неподалеку от улицы Новаторов, где и произошло убийство.
Парень рос в семье вместе с отцом и мачехой, ничего плохого соседи о них не вспоминают. Мачеха работала дояркой. Сам подозреваемый тоже рос очень хорошим молодым человеком до тех пор, пока не связался с наркотиками.
Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана перед преступлением принимал наркотики
Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»