2019-10-09T15:57:08+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве ветерана – житель Пронского района

Парень рос в хорошей семье, был хорошим, пока не связался с наркотиками
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Стало известно, что подозреваемый в убийстве рязанского ветерана Павла Макеева и его супруги 20-летний молодой человек родился и вырос в селе Гремяки Пронского района. Об этом сообщает издательство «Пресса». В Рязани он проживал неподалеку от улицы Новаторов, где и произошло убийство.

Парень рос в семье вместе с отцом и мачехой, ничего плохого соседи о них не вспоминают. Мачеха работала дояркой. Сам подозреваемый тоже рос очень хорошим молодым человеком до тех пор, пока не связался с наркотиками.

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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