Глава рязанского МВД обсудил с губернатором безопасность граждан
8 октября начальник регионального УМВД Сергей Лебедев и губернатор Николай Любимов обсудили вопросы реализации в регионе концепции «Умный город». Речь шла о внедрении систем для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей.
По словам Любимова, нужно четко понимать, какие участки Рязани необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения в первую очередь.
— Внедрение этих инструментов должно реально снизить число правонарушений на улицах города и в местах массового скопления людей. Кроме того, это приведет к росту раскрываемости преступлений, — заявил губернатор.
Как отметил Сергей Лебедев, специально созданная рабочая группа уже подготовила предложения для их дальнейшей реализации.
Говорили на встрече и о дополнительных мерах по снижению дорожно-транспортных происшествий. В частности, начальник рязанской полиции сообщил, что для безопасности дорожного движения в выходные и праздничные дни в городе усиливаются патрули, дополнительно задействовано до 40 нарядов.
— Но основной задачей при этом является не увеличение выявлений административных правонарушений, а повышение эффективности профилактики аварийности и травматизма, — заявил Лебедев.
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ИСТОЧНИК KP.RU