Рязанские застройщики положили деньги в карман и ушли — Любимов
Штрафы не являются серьезным препятствием для недобросовестных застройщиков. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Николай Любимов.
— Штрафы их не пугают. Здесь должны правоохранители работать, — говорит глава региона. — У нас в области обманутых дольщиков было почти 3 тысячи человек. И никто [из застройщиков] не понес за это ответственность. Застройщики положили в карманы деньги, да и ушли спокойно. А государство бьется сейчас за то, чтобы дольщиков обеспечить жильем. При таких условиях можно и дальше продолжать обманывать людей.
Напомним, на сегодняшний день в Рязани насчитывается 113 выданных разрешений на строительство жилья (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанский дольщик получил квартиру, площадь которой оказалась меньше указанной в договоре аж на 3 «квадрата»
Застройщик на требование вернуть переплату не отреагировал и теперь ответит по суду (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU