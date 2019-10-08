2019-10-08T16:21:21+03:00
Общество

Рязанские застройщики положили деньги в карман и ушли — Любимов

Глава региона в очередной раз поднял тему обманутых дольщиков
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В Рязани насчитывается 113 выданных разрешений на строительство жилья.В Рязани насчитывается 113 выданных разрешений на строительство жилья.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Штрафы не являются серьезным препятствием для недобросовестных застройщиков. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Николай Любимов.

— Штрафы их не пугают. Здесь должны правоохранители работать, — говорит глава региона. — У нас в области обманутых дольщиков было почти 3 тысячи человек. И никто [из застройщиков] не понес за это ответственность. Застройщики положили в карманы деньги, да и ушли спокойно. А государство бьется сейчас за то, чтобы дольщиков обеспечить жильем. При таких условиях можно и дальше продолжать обманывать людей.

Напомним, на сегодняшний день в Рязани насчитывается 113 выданных разрешений на строительство жилья (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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