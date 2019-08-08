Рязанскому дольщику построили квартиру меньше, чем полагалось по договору

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-08T13:13:41+03:00

Застройщик переплату не вернул, и теперь его могут заставить раскошелиться на куда более крупную сумму

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В рязанской глубинке, поселке Ермишь, участник долевого строительства получил квартиру, площадь которой оказалась меньше указанной в договоре. Чтобы защитить свои права, новосел обратился в суд.

Площадь квартиры вместе с лоджией должна была быть 47,19 кв. м., а фактически она составила 44,10. В итоге за более чем 3 несуществующих «квадрата» новосел переплатил почти 119 тысяч рублей.

С требованием вернуть указанную сумму дольщик сначала обратился непосредственно к застройщику – ООО «Альфа», но получил отказ. Тогда последовало заявление в суд, по которому истец претендует не только на возмещение переплаты, но также на выплату неустойки и компенсацию морального вреда. Общая сумма иска пока не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU