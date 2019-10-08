В Рязани можно будет купить квартиры еще в 113 домах

СЕГОДНЯ 07:34 2019-10-08T07:34:21+03:00

В Рязани полным ходом идет строительство - на подходе еще 113 домов. Фото: Павел АВЕРИН

Разрешение на их строительство выдано. Об этом проинформировало управление капитального строительства горадминистрации

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По информации, размещенной на официальном сайте городской администрации, на территории Рязани насчитывается 113 выданных разрешений на строительство объектов жилищного строительства, не введенных в эксплуатацию по состоянию на 1 октября 2019 года.

В перечень сотрудники управления капстроительства (УКС) включают объекты застройщиков, у которых в ближайшие месяцы завершается срок действия разрешения на строительство. Помимо этого в списке те, кто получил это разрешение недавно.

Однако срок действия разрешения на строительство может быть продлен на основании заявления застройщика – это не противоречит Градостроительному кодексу России. Также строители жилья имеют право обратиться за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию раньше заявленного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU