Пропавшая в Ряжске пенсионерка с волосами цвета красного дерева найдена
Вечером во вторник, 8 октября, стало известно, что найдена живой объявленная ранее в поиск 72-летняя пенсионерка из Ряжска. О женщине не было никаких вестей с 7 октября 2019 года.
К счастью, все закончилось хорошо. Представители поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» объявили о завершении поисков. Подробности того, почему жительница райцентра сутки не выходила на связь, не разглашаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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