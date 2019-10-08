2019-10-08T19:56:02+03:00
Общество

Пропавшая в Ряжске пенсионерка с волосами цвета красного дерева найдена

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань»
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Вечером во вторник, 8 октября, стало известно, что найдена живой объявленная ранее в поиск 72-летняя пенсионерка из Ряжска. О женщине не было никаких вестей с 7 октября 2019 года.

К счастью, все закончилось хорошо. Представители поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» объявили о завершении поисков. Подробности того, почему жительница райцентра сутки не выходила на связь, не разглашаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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