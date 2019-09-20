2019-09-20T10:05:42+03:00
Происшествия

В Рязани завершились поиски пропавшей девушки с серо-голубыми глазами

Ирина Аксеничева больше недели не выходила на связь с родственниками
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Фото: Лиза Алерт Рязань.Фото: Лиза Алерт Рязань.
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В Рязани завершились поиски 28-летней Ирины Аксеничевой, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, девушка жива. Сейчас она находится в кругу родных и близких.

Напомним, девушка 11 сентября ушла из дома в поселке Новоселки Рязанского района, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Поисками занимались активисты отряда «Лиза Alert Рязань», а также полиция и СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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