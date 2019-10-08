В Рязанской области ищут пропавшую женщину с волосами цвета красного дерева
В Рязанской области разыскивают пропавшую 72-летнюю Зинаиду Скворцову, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, пенсионерка ушла из дома в Ряжске 7 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи.
Фото: Лиза Алерт Рязань.
«Поиски будут продолжены ночью, если женщину не удастся найти до этого времени. Требуются добровольцы», — говорится в сообщении «Лизы Alert».
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы крашеные - цвет красное дерево, глаза карие.
Одежда: темно-синее пальто, черные брюки, калоши.
ИСТОЧНИК KP.RU