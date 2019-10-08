2019-10-08T17:12:42+03:00
Происшествия

В Рязанской области ищут пропавшую женщину с волосами цвета красного дерева

Поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань» объявил о сборе добровольцев
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Фото: Лиза Алерт Рязань.Фото: Лиза Алерт Рязань.
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В Рязанской области разыскивают пропавшую 72-летнюю Зинаиду Скворцову, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, пенсионерка ушла из дома в Ряжске 7 октября. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи.

Фото: Лиза Алерт Рязань.

Фото: Лиза Алерт Рязань.

«Поиски будут продолжены ночью, если женщину не удастся найти до этого времени. Требуются добровольцы», — говорится в сообщении «Лизы Alert».

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы крашеные - цвет красное дерево, глаза карие.

Одежда: темно-синее пальто, черные брюки, калоши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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