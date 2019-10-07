2019-10-07T15:49:28+03:00
Общество

Экс-глава рязанского УМВД нашел работу в Фонде капитального ремонта

Генерал-майор Иван Перов уже больше месяца противодействует коррупции
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ИА "МедиаРязань".Фото: ИА "МедиаРязань".
Изменить размер текста:

Бывший руководитель УМВД России по Рязанской области генерал Иван Перов трудоустроился в региональный Фонд капитального ремонта. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что Перов еще 2 сентября возглавил отдел по безопасности, режиму и противодействию коррупции.

Напомним, генерал-майор Иван Перов был освобожден от должности руководителя рязанского УМВД весной 2011 году, согласно Указу тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.

После этого отставной полицейский три года возглавлял региональное министерство безопасности и контроля.

Отметим, что в январе 2020 году Ивану Перову исполнится 69 лет.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанского физрука «пригласили» возглавить московский «Спартак»

Студенты РГРТУ подшутили над заместителем декана ФРТ по спортивно-массовой и воспитательной работе (подробнее).

Главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов стал профессором

Ученый последние годы возглавляет кафедру хирургии, акушерства и гинекологии медицинского университета (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На самой плотной дороге Рязани на три дня ограничат движение
Во время ливня рабочие оставили рязанскую школу со вскрытой крышей
С ликом Есенина. В Рязани утвердили новую региональную награду
Молния ударила в здание рязанской сельской администрации
За помощь в раскрытии убийства ветерана предлагают полмиллиона рублей
Телефонные мошенники «облегчили» кошелек рязанца на 121 тысячу рублей
В Московском районе Рязани к зиме установят сразу три спортплощадки
Власти услышали рязанцев: на 13 маршруте будет на 8 автобусов больше
Рязанский пенсионер забрал из банкомата чужие 83 тысячи рублей
В субботу рязанец сгорел в собственном сарае
Во вторник в Рязанской области потеплеет
Дело об откатах за квартиры для рязанских сирот передано в суд
В Рязани зафиксированы случаи заражения «мышиной лихорадкой»
Тюнинг или угроза? В соцсетях обсуждают топор, воткнутый в автомобиль