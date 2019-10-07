Экс-глава рязанского УМВД нашел работу в Фонде капитального ремонта
Бывший руководитель УМВД России по Рязанской области генерал Иван Перов трудоустроился в региональный Фонд капитального ремонта. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе учреждения.
Отмечается, что Перов еще 2 сентября возглавил отдел по безопасности, режиму и противодействию коррупции.
Напомним, генерал-майор Иван Перов был освобожден от должности руководителя рязанского УМВД весной 2011 году, согласно Указу тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.
После этого отставной полицейский три года возглавлял региональное министерство безопасности и контроля.
Отметим, что в январе 2020 году Ивану Перову исполнится 69 лет.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанского физрука «пригласили» возглавить московский «Спартак»
Студенты РГРТУ подшутили над заместителем декана ФРТ по спортивно-массовой и воспитательной работе (подробнее).
Главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов стал профессором
Ученый последние годы возглавляет кафедру хирургии, акушерства и гинекологии медицинского университета (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU