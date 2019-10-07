Экс-глава рязанского УМВД нашел работу в Фонде капитального ремонта

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-07T15:49:28+03:00

Генерал-майор Иван Перов уже больше месяца противодействует коррупции

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Бывший руководитель УМВД России по Рязанской области генерал Иван Перов трудоустроился в региональный Фонд капитального ремонта. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что Перов еще 2 сентября возглавил отдел по безопасности, режиму и противодействию коррупции.

Напомним, генерал-майор Иван Перов был освобожден от должности руководителя рязанского УМВД весной 2011 году, согласно Указу тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.

После этого отставной полицейский три года возглавлял региональное министерство безопасности и контроля.

Отметим, что в январе 2020 году Ивану Перову исполнится 69 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU