Рязанского физрука «пригласили» возглавить московский «Спартак»
Студенты рязанского радиотехнического университета разместили в паблике «Подслушано РГРТУ» шуточную новость о преподавателе физкультуры Александре Глазкове, которого якобы сватают в «Спартак»
«Московский "Спартак" сделал предложение возглавить команду рязанскому специалисту Александру Сергеевичу Глазкову.
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, клуб предложил Глазкову пост главного тренера команды.
Последним местом работы Александра Сергеевича был РГРТУ, в котором он трудится уже более 30 лет», — говорится в сообщении студентов.
Напомним, 29 сентября московский «Спартак» после очередного поражения расстался с главным тренером ФК «Спартак» (Москва) Олегом Кононовым.
Комментарии под постом заставили себя ждать:
— Наконец-то настоящий тренер, способный возродить команду!
— Он способен вывести команду в ФНЛ.
— Хорошая новость, жаль, что фейк.
Фото: Подслушано РГРТУ.
ДОСЬЕ «КП»
Александр Глазков является заместителем декана факультета радиотехники и телекоммуникаций по спортивно-массовой и воспитательной работе.
В 2018 году получил диплом о профессинальной переподготовке в ОГБУ ДПО «РИРО» по специальности «Физическая культура и спорт». Стаж работы в вузе 29 лет.
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