Рязанского физрука «пригласили» возглавить московский «Спартак»

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-30T16:22:13+03:00

Студенты РГРТУ подшутили над заместителем декана ФРТ по спортивно-массовой и воспитательной работе

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Студенты рязанского радиотехнического университета разместили в паблике «Подслушано РГРТУ» шуточную новость о преподавателе физкультуры Александре Глазкове, которого якобы сватают в «Спартак»

«Московский "Спартак" сделал предложение возглавить команду рязанскому специалисту Александру Сергеевичу Глазкову.

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, клуб предложил Глазкову пост главного тренера команды.

Последним местом работы Александра Сергеевича был РГРТУ, в котором он трудится уже более 30 лет», — говорится в сообщении студентов.

Напомним, 29 сентября московский «Спартак» после очередного поражения расстался с главным тренером ФК «Спартак» (Москва) Олегом Кононовым.

Комментарии под постом заставили себя ждать:

— Наконец-то настоящий тренер, способный возродить команду!

— Он способен вывести команду в ФНЛ.

— Хорошая новость, жаль, что фейк.

Фото: Подслушано РГРТУ.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Глазков является заместителем декана факультета радиотехники и телекоммуникаций по спортивно-массовой и воспитательной работе.

В 2018 году получил диплом о профессинальной переподготовке в ОГБУ ДПО «РИРО» по специальности «Физическая культура и спорт». Стаж работы в вузе 29 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU