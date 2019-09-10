Игрок ФК «Рязань», недавно окончивший школу: Ножки подожмешь – сразу от старших прилетит

Прошлый сезон для ФК «Рязань» прошел ни шатко ни валко – итоговое 10 место и ранний вылет из Кубка России. Радовала лишь игра отдельных футболистов, один из которых - Евгений Маричев – заслуженно перешел в команду уровнем выше. Но были еще два значимых события. Если завершение игровой карьеры Олега Елисеева клуб хоть как-то осветил, то выход на поле в качестве профессионального футболиста-школьника Егора Аксенова, прошел незамеченным.

Да, 17 августа 2018 года в матче против «Строгино» отметился и ученик 11-го класса рязанской школы №39. Заменил Егор Аксенов на 89-ой минуте как раз Евгения Маричева. Событие, конечно, не уникальное, но и не массовое в российском футболе, чтобы пройти мимо него.

Но могли и мы не заметить этого факта, если бы не 13-летний сын одного из наших журналистов, который учился вместе с Аксеновым в одной школе. Он-то и вызвался поговорить с Егором и написать для нас небольшое интервью.

Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

С ПОДСКАЗКОЙ ОТ СТАРШИХ

- Что для тебя было круче всего по эмоциям, первый выход на поле или окончание школы?

- Конечно выход на поле, даже не обсуждается. Прикоснуться к мячу, помочь команде – это все, о чем я мечтал с детства. Это чувство несравнимо с окончанием школы. Только футбол.

- Ок, тогда вспомни, что тебе говорил Авалян [Гарник – бывший главный тренер ФК «Рязань»] перед тем, как заменить Маричева?

- Установка была самая обычная, чтобы я не боялся брать игру на себя, обводить и бить по воротам. Главное, чтобы полностью отдавался игре.

- После матча не хвалил?

- Ну он всех хвалил, так как мы выиграли. Мне он пожал руку, сказал: «Молодец».

- С трибуны было видно, что ты не испортил общей картины, но сам себя как оцениваешь?

- Думаю, что сыграл неплохо, старался изо всех сил. Хотелось отобрать мяч как можно раньше и забить гол. Вообще очень сильно волновался перед выходом. Единственное, что успокаивало, это счет 2:0 в нашу пользу.

- Сам Авалян, вспоминая свой первый выход на поле, рассказывал, что летал по всей бровке, где оказывался мяч. Все от нервов, мол.

- (улыбается) У меня такое же чувство было, хотя сыграл всего пять минут. Бегал и бегал…

Егор Аксенов в матче против "Строгино". Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

- В последующих играх проще было?

- Ну да, в некоторых ситуациях становилось легче. Когда чаще выходишь, больше опыта получаешь, понимания. Но все равно волнение захлестывало. Ведь хочется себя показать с лучшей стороны, а от этого еще больше накрывало.

- Самая жесткая критика от отца [Дмитрий Аксенов – известный рязанский футболист. За команду мастеров провел более 400 матчей, забил 69 мячей] после какого матча была?

- В этом плане он меня не критикует, только поддерживает. Говорит, что надо еще больше стараться. А особой критики не было. Это раньше он мог сказать, что я где-то не добежал, где-то не открылся, другими словами – ленился.

- Те немногие игры с твоим участием не сидели вместе, не пересматривали?

- Нет, это я пересматривал свою игру, подходил к нему, показывал момент и спрашивал, правильно ли я сделал в том или ином эпизоде. Вот тогда он мне объяснял, что и как.

- Кто в команде из более опытных игроков тебя больше всего наставляет?

- Скорее всего Юрий Кулешов. Он всегда подсказывал, иногда мог и наорать, наругаться, если что-то не так. Сейчас он тренер, но достается от него не меньше (смеется).

- Во время матчей пихали?

- Ну как раз Юрий Кулешов, да… Бывало, что и от Сергея Зайцева прилетало, но это происходило очень редко. Обычно на тренировках такое бывает, где-то побоялся и поджал ножки, не вернулся назад, пробежал в легком темпе, когда нужно было ускориться. Вот тогда старшие и могут прикрикнуть. Но все по делу.

Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

- С кем из игроков больше общаешься?

- С Ильей Клишиным, Сашей Шатским и Димой Климашиным. С Сашей мы вообще рядом живем, и он частенько меня подбрасывает на тренировку.

- Кстати, тренировки Гарника Аваляна и Виктора Навоченко чем-то отличаются?

- Конечно. У Виктора Леонидовича много упражнений, которые раньше мы просто не делали. У него даже на разминке очень устаешь. Первая неделя после его прихода вообще была жесткая, самая сложная, наверное. По крайней мере, для меня.

ОСТАЕТСЯ ПАХАТЬ

- Давай вспомним, как в футболе ты оказался?

- Как раз отец привел меня в «Локомотив», потому что сам там занимался. Семь лет мне было. Сначала у Калекина Михаила Константиновича занимался, чуть постарше стал – к Синину Валерию Николаевичу перевели.

- На каких позициях играл в детстве?

- В «Локомотиве» играл либо нападающего, либо центрального полузащитника. Когда начали привлекать в «Золотые купола», то играл все время центрального полузащитника, иногда и крайнего.

Егор Аксенов в матче против "Строгино". Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

- Самому где удобнее?

- В центре. Мне нравиться связывать линию обороны и линию нападения, все время быть с мячом.

- В школе учителя знали, что играешь за профессиональный клуб?

- Да, знали, но никаких поблажек мне не делали. Приходилось все учить и сдавать.

- Школу ты в этом году окончил, какие оценки?

- Ох, сдавал я русский, математику и обществознание. Для поступления в вуз мне нужны были два предмета - обществознание и русский, и сдал их на проходной бал.

Егор Аксенов (слева) перед выпускным. Фото: "КП-Рязань".

- Любимые предметы?

- Ну как и всем спортсменам нравилась физкультура. Еще, конечно, физика с математикой. Но тут очевидно, школа ведь физико-математическая (смеется).

- Долго определялся, куда поступать будешь?

- Нет, я сразу решил, что это будет факультет физической культуры и спорта РГУ. Туда и поступил.

- Школу ты окончил, в университет поступил, что дальше по плану?

- Как можно больше прогрессировать, помогать команде всеми силами и ждать своего шанса. Это будет очень сложно, так как у нас огромная конкуренция. Но буду пахать, ничего другого не остается.

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