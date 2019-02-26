Генеральный директор ФК «Рязань»: «Если игрок выбросит свою футболку болельщикам, то заплатит 2,5 тысячи рублей»

Последний матч в первенстве второй лиги главная футбольная команда региона — «Рязань», сыграла еще в ноябре прошлого года. Возобновится первенство только в апреле. Простой и тишина — пять месяцев! «Комсомолка» встретилась с генеральным директором клуба Вадимом Бращиным, чтобы узнать об изменениях в команде, проблемах и перспективах развития рязанского футбола.

— Можете озвучить планы клуба на этот год, цели, задачи?

— На данном этапе, мы готовимся к 6 апреля, к возобновлению первенства. Сейчас идет подготовка, комплектуемся, доукомплектовываемся. Остальное будем планировать уже после окончания сезона.

— Назовите всех, кто уже точно покинул команду и тех, кто пришел?

— Ушли Александр Ярковой и Илья Карпук. Вернулись Журавлев [Георгий], как ранее сообщали, и Мартун Абовян. Кроме того, взяли в аренду Алексея Банина из Тамбова и подписали контракт до конца сезона с Яном Шаниным из московского «Велеса». Пришел в команду и воспитанник рязанского футбола Кирилл Зубков.

— Гарник Авалян говорил, что если мы привлекаем иногороднего футболиста, то он наголову должен быть сильнее местных. Вот иногородний Илья Карпук был сильнее?

— По первым впечатлениям он выглядел очень неплохо, но по ходу сезона он никак не проявил себя, и мы решили расторгнуть с ним контракт. Потому что наши местные ребята такие-же, не хуже, лучше их выпускать на поле.

— Есть понимание, почему у Карпука не сложилось? Ведь в своем первом матче в Белгороде он достаточно неплохо вышел на замену, постоянно обострял игру. Что потом произошло?

— Да, вот этот матч, к сожалению, для него был единственным, где он сверкнул. Видимо, было огромное желание себя проявить, но дальше не получилось. Больше скажу, перед подписанием контракта он вообще мне сказал, что забьет не меньше 12 мячей, а в итоге — ноль. Хотя шансы тренерский штаб ему давал регулярно. По моему мнению, если легионер или иногородний игрок приходит в команду, то должен играть, а не сидеть на скамейке. А так у нас и своих ребят хватает, мы должны им шанс давать.

Илья Карпук обещал забить 12 мячей за рязанскую команду, но что-то пошло не так. Фото: пресс-служба ФК «Рязань».

— Есть перспективные сегодня футболисты в молодежной команде?

— Из молодежки много ребят, но пока не хочу называть имена. Они все тренируются, играют двумя командами на турнире «Подснежник». Вторые команды у нас есть среди ребят 2002-2003 годов, даже 2004 года есть. Повторюсь, есть хорошие ребята, но называть фамилии не буду, им расти надо. Но хочу отметить один момент, в системе подготовки местных футболистов нам не хватает одного звена — участие команды в 3 лиге. Чтобы после спортшкол они плавно переходили в команду мастеров. Чемпионат области — хорошо, но это не то, в третьей лиге совсем другой уровень.

— Что тогда мешает собрать и заявить команду в 3 лигу?

— Отсутствие денег. На эти цели нам нужно порядка 7-8 млн рублей. А пока все деньги у нас уходят на основную команду. Но даже при всем при этом, мы остаемся в Рязани клубом, где больше всего местных воспитанников. В настоящее время в клубе 63% рязанских ребят, еще год назад было 55%. Мы умеем готовить игроков для основы, но дополнительного звена в виде третьей лиги очень не хватает.

МИРНОЕ, НО ТИХОЕ РАССТАВАНИЕ

— С Артуром Шахназаровым клуб мирно расстался?

— Да.

— Тогда почему не было никакого сообщения о его уходе, ни на клубном сайте, ни в социальных сетях?

— Расставание с игроком, который многое прошел с нашим клубом, всегда тяжелое. Мы долго решали по нему, но у нас были поставлены задачи на омоложение, на привлечение своих игроков в команду. Поэтому пообщались, поняли друг друга, и он тихо-мирно уехал в свой родной Белгород.

— Но сообщить болельщикам ведь нужно было? Поблагодарить игрока, пожелать дальнейших успехов. Не последний ведь человек в команде был.

— Пойми, расставания — это всегда тяжело, не только с Шахназаровым, и другие ребята уходили. Мы бы хотели с ними сохранить отношения, ну вот так жизнь сложилась.

С Артуром Шахназаровым клуб расстался мирно, но болельщикам сообщить не соизволили. Фото: пресс-служба ФК «Рязань».

— Как в клубе оказался вице-президент Юрий Поляков, о приходе которого тоже не было официальных сообщений?

— Мы давно дружим с Юрием Михайловичем, еще с тех пор, когда он был президентом подольского «Витязя». Сейчас клуб потерял профессиональный статус, и он пришел к нам. Очень важным момент, Поляков еще является и вице-президентом ПФЛ, он нам очень помогает на самом высоком уровне, приносит ощутимую пользу.

— Предыдущий гендиректор Владислав Авдеев после возвращения из командировки в «Хетафе» обещал, что в рязанском футболе начнут готовить вратарей чуть ли не по испанским методикам. Как сейчас с этим дело обстоит?

— Вратари в детско-юношеской школе Рязани — это большая проблема. Вот в прошлом сезоне я контактировал со всеми тренерами, которые уезжали на соревнования, и очень много матчей проиграно из-за ошибок вратарей. Я думаю, что функцию по подготовке вратарей в будущем мы возложим на Сергея Правкина. Приглашать тренеров вратарей со стороны — не выгодно. Мне кажется, это очень хорошо будет, если Сергей станет тренировать. С его-то опытом. Но пока он нам нужен как действующий игрок.

НЕТ КУБКОВ — НЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ

— Бюджет на 2019 год сохранился?

— В общем, да. У нас поменьше цифр стало, но это не те цифры, о которых нужно говорить. (В 2018 году бюджет ФК составил 40 млн 200 тыс рублей — «КП-Рязань»). Бюджет сохранился, но расценки изменились, сожалению. Тем не менее мы благодарны губернатору Рязанской области Николаю Любимову за поддержку в нелегкое для провинциального футбола время. Ведь посмотрите, сколько в других регионах умирает профессиональных клубов, и не только футбольных, у местных пацанов сразу пропадает ориентир для роста, мотивация. Одно дело – по телевизору смотреть, а другое — когда рядом с тобой в одном городе играют профессионалы.

— Автобус, прачечная, питание игроков, это все в бюджет клуба входит?

— Как такового автобуса у нас нет, мы его заказываем. Потому что обслуживание дорого обходится. Я часто разговариваю с руководителями автобусных организаций, и они все говорят, что содержание обходится дорого. Поэтому аренда на данном этапе для нас самый оптимальный вариант. Мы сотрудничаем с несколькими организациями, и ставим условие, чтобы и детей можно было перевезти, и заменить транспорт, если вдруг сломается в дороге. Ведь у нас был случай с первой командой, когда мы ехали на игру, и за 50 км до Белгорода автобус встал. Компания быстро организовала доставку за свой счет, заменила нам автобус, и назад мы ехали нормально. Такие нюансы должны учитываться. Даже если у тебя есть собственный автобус, все может случиться.

— Региональный минспорт официально сообщил, что ФК «Рязань» на продажах билетов в 2016 году заработал более 105 тысяч рублей, в 2017 году — уже 54,6 тысяч рублей. Болельщиков стало меньше?

— У нас в 2016 году были кубковые матчи, а дальше у нас их не было. А так, ничего не изменилось — ходят те, кто всегда ходил. Только матчи с «Торпедо» привлекают внимание. Но опять же, я не согласен, и всегда выражаю на совете ПФЛ свое мнение, что матчи у нас проходят в выходные дни. На периферии болельщики большей частью уезжают на дачу, либо отдыхать куда-то. Часто ездил на матчи Премьер лиги, и там тоже трибуны полупустые в выходные дни.

— Если, все-таки, разрешат проводить матчи в будние дни, то в какое время делать это более целесообразно?

— Я думаю, у нас достаточно хорошее время для начала матчей, мы меняем его только в зависимости от погоды. На мой взгляд, 18:30 — это хорошее время, так как люди после работы могут сразу поехать на матч, не заезжая никуда. А если делать в позднее время… Приедут домой, а потом уже и вырываться никуда не захотят. А если жаркая погода, то регламентом ограничено время, это 20:00.

— Как происходит подсчет болельщиков? Почему в протоколе всегда круглые цифры — 300, 400, 500 и так далее? Просто из головы берется?

— Я думаю, что здесь обобщается результат: билеты, абонементы. Мы много раздаем пригласительных, школьников приводим бесплатно. Не думаю, что в ПФЛ болельщиков считают досконально.

— То есть клуб не имеет отношение к этим цифрам?

— Там главный судья с инспектором — всё они указывают, иногда спрашивают нас. Мы можем сказать, что продано 250 или 100 билетов. Но билеты, это не самый основной показатель. Мы раздали пригласительные ветеранам, школам, спортивным организациям. У нас был даже тренерский совет, чтобы директора школ приглашали учеников, как это делает ФК «Краснодар». И мы хотим этого добиться, но никак не получается. Но над этим будем работать.

«СЧИТАЕМ КАЖДУЮ КОПЕЕЧКУ»

— Какие последуют санкции от клуба, если кто-нибудь из игроков после удачного матча в порыве эмоций выбросит свою футболку болельщикам?

— Ему придется купить футболку и сделать ее за свой счет.

— Сколько это будет ему стоить?

— Порядка 2 500 рублей.

— Болельщики будут рады.

— Болельщики-то, может, и будут рады. Но футболисту нужно уже на следующую игру выходить в ней. У нас нет возможности, как в Премьер лиге, по несколько комплектов им давать. Пойми, во втором дивизионе не все так просто.

— Однажды на вопрос, почему в ФК «Рязань» не развита маркетинговая служба, в минспорте ответили, что должность маркетолога не предусмотрена. Это означает, что действующие сотрудники не должны самостоятельно получать знания?

— У нас зарплаты не такие большие, чтобы сотрудники поехали и учились. Я с тобой согласен, что учиться надо всегда. А в плане маркетинга… Мы в том году сувениры приобрели, чтоб продавать, так до сих пор еще остатки есть. Даже на матчах с «Торпедо» мы не могли практически ничего продать. В итоге 50 шарфов мы продавали полгода, больше подарили.

— Когда клуб продавал билеты с фотографиями игроков, тогда, считаю, был последний сезон, когда вокруг клуба была приятная атмосфера. Болельщики ждали футболистов после матчей, общались с ними и т.д. Почему бы это не вернуть?

— Мы считаем каждую копеечку, а делать такие билеты — это затратная часть. Но если мы все же мы пойдем на это, то будем вынуждены увеличить цену на билеты, а значит еще больше отпугнем болельщика. Я понимаю, когда были возможности, мы это делали. Мы пытались оставить все в силе, но затратная часть не позволяет.

Очередь за билетами на матч против московского «Торпедо». Фото: Александр ЕФАНОВ.

— Программки к матчам такие же безликие и неинформативные останутся?

— С трудом могу сказать. Мы разговаривали с нашей пресс-атташе Аленой [Корольковой] и пытаемся что-то изменить, но опять же… Помнишь, мы делали с вкладышем программку, даже уменьшили, но она все равно не продавалась. В последнее время мы заказывали 75 программок из них 40 мы отдавали нашей команде, соперникам и судьям. Все остальное у нас в продаже было, но не продалось. Продаж нет, а затраты сделаны.

— Когда официальный сайт ФК «Рязань» приведут в порядок? Еще бывший генеральный директор обещал, но так и ничего…

— Пытались мы этот вопрос порешать, но пока опять все остановилось. Но я согласен, сайт надо совершенствовать. Очень даже надо, но получается, что мы не всегда можем на это повлиять. Есть один нюанс который не позволяет нам это делать.

— Деньги?

— Нет, другая причина.

— Какая?

— Создать сайт - денег стоит, а просто так даже простой болельщик не согласится. Что он, придет и скажет я буду работать как альтруист. Желание у меня тоже есть усовершенствовать сайт, и еще прошлым летом этот вопрос ставил.

— Ок, если не брать малое финансирование, какие еще есть проблемы у клуба?

— Мы как раз в ноябре обсуждали в ПФЛ идею о введении Кубка регионов. В планах — это будут команды из разных групп разбиваться на зоны, и играть в весенней и осенней части, когда у нас перерывы. Чтобы команды не искали себе спарринг-партнеров. Турниру даже хотели придать официальный статус. Но пока в РФС шла смена руководства, об этом проекте опять замолчали.

— Вот сейчас продолжается пятимесячный перерыв в первенстве. Почему от клуба практически нет никаких новостей? Особенно, когда все в отпусках были?

— Я просматриваю сайты всех клубов, у них такой же простой.

— Так зачем под всех подстраиваться?

— Никто не подстраивается, люди тоже должны отдохнуть, и мы тоже хотим. После перерыва мы сразу начинаем работать.

— Во время межсезонья ведь тоже должна регулярно поступать информация. Болельщик должен знать, что происходит в клубе, команде.

— Ну какая информация?

— Как минимум, кто где отдыхает, кто как восстанавливается…

— Нет-нет-нет, я сразу против этого. Может возникнуть недопонимание у болельщиков, мол, вот они там зарабатывают…

— Это вы про игроков топ клубов. Неужели трудно рассказать и показать, как условный Влад Мещеряков колет дрова для бани у себя в деревне или еще что.

— Мещеряков сейчас залечивает свои болячки и сдает задолженности в институте.

— Так в чем проблема показать, как один из ведущих нападающих ФК «Рязань» корпит над учебниками, сидит в очереди в поликлинике да мало ли. Все, что происходит в клубе – это всегда интересно.

— Ну да, возможно какой-то информацией нужно заполнять этот период.

— Какой клуб в ПФЛ вам импонирует в плане работы с болельщиками?

— Липецкий «Металлург» — там народ ходит. Тот же Брянск. Но дело в том, что они прошли ФНЛ. У них уже другая структура и организация. Если помните, когда у нас раньше команда была «Спартак-МЖК», на нее тоже ведь ходили. Потом какой-то антагонизм возник у болельщиков к футболу.

БЕЗ ДЕНЕГ — УМРЕМ

— Вы выступаете за то, что профессиональным клубам необходимы государственные деньги?

— Да, иначе у нас все умрет. Чтобы в спорт приходило бизнес-сообщество, необходимы преференции. Разовые акции не помогут, не спасут. А у нас практически весь спорт держится на бюджете. Что у нас не держится на бюджете, скажите мне? Все держится, возьмите даже борьбу. Но хочу сказать следующее, профессиональные клубы не просто так существуют, они еще несут и социальную функцию.

Руководитель ФК «Рязань» Вадим Бращин помогает кассирам продавать билеты на матч против «Торпедо». Фото: Александр ЕФАНОВ.

— Что должно произойти, чтобы клуб перед сезоном сказал: «Наша задача — выход в ФНЛ»?

— Клуб так не может сказать.

— Правительство?

— Конечно, мы принадлежим региональному правительству, министерству спорта. Это они нам должны поставить такую задачу. Вообще, в спорт должно прийти бизнес-сообщество, чтоб решать эти задачи. Без них, мы, к большому сожалению, вряд ли с места тронемся. И не только мы — все.