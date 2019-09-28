Главный тренер «Сокола» после победы над ФК «Рязань»: Показалось, что играем в Саратове

28 сентября ФК «Рязань» снова проиграл на своем поле. На этот раз саратовскому «Соколу».

КРАСОТА НА КРАСОТУ

Начали наши футболисты за здравие, забив красивый мяч после розыгрыша аута. Никита Гришин выбросил мяч в штрафную, Мещеряков головой скинул под удар Сергею Тонких, который с разворота левой ногой положил мяч в девятку.

Рулевой саратовцев Игорь Захаряк тут же предъявил претензии защитнику Никите Олишевскому, якобы потерявшему нашего игрока. К слову, 14-му номеру доставалось от своего тренера в первом тайме чаще всех.

— Это уже не первая история [быстро пропущенный мяч], которая с нами происходит, — сказал наставник «Сокола» Игорь Захаряк. — Нужно разбираться. На мой взгляд, это недостаточная концентрация в начале матча. В итоге, практически весь первый тайм нам пришлось прессинговать на половине поля соперника.

И правда, матч с рязанцами — это уже четвертая игра из 11, когда «Сокол» пропускает голы в первые десять минут, а потом героически или доводит встречу до ничьи, или до победы. В Рязани саратовцы взяли максимум очков. Им без проблем удалось переломить игру и раз за разом создавать опасные моменты у ворот рязанцев. С задачей минимум волжане справились к 20 минуте, когда Виталий Галыш невероятным по красоте ударом поразил цель. Такие голы можно пересматривать часами — не надоест.

— По мячу играй, Никита! — вновь кричит Олишевскому тренер после очередной контратаки рязанцев. Футболист возражает, пытается объяснить коучу, мол, два игрока против него, но Захаряк неумолим: — Какая разница, все равно по мячу играй.

И Олишевский играл. Впрочем, как и вся саратовская команда — солидно, монолитно, казалось, что никто не выключается, вся игра под контролем «Сокола».

Две грубые ошибки в обороне привели к поражению ФК "Рязань".

«ХВАТИТ ОРАТЬ!»

Второй тайм начался с очередного гола-красавца в ворота рязанцев. «Соавторами» этого шедевра можно смело назвать Белобаева и Бобрышева. Первый без причины боднул соперника на чужой половине поля и подарил им штрафной.

Казалось бы, до своих ворот около 80 метров, чего бояться? Все заняли свои позиции и с удивлением наблюдали, как пущенный вратарем волжан мяч приземляется аккурат к Александру Перченку. Воспитанник саратовского футбола в окружении рязанских защитников спокойно принял мяч, укрыл корпусом от Ильи Бобрышева, обработал и четко пробил — 1:2. Детские тренеры из СДЮСШОР «Сокол» могут поаплодировать воспитаннику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/734752" frameborder="0"></iframe> Все голы в матче "Рязань" - "Сокол".Источник видео: ФК "Рязань".

Но Игорь Захаряк не унимался. Несмотря на нужный счет и полный контроль над игрой, главный тренер продолжал эмоционально дирижировать футболистами: «Шире!» «Уже!» «Давай-давай», «Ну что ты…»

— Да хватит орать, … [нафиг], … [надоели] уже! — не выдержав очередного подсказа, ярко обратился к тренеру полузащитник Александр Столяренко. И тут же уступил место на поле Никите Гвинейскому.

Рязанская же команда встрепенулась только к концовке – классика. Когда остается несколько минут, приходит осознание, что все еще можно изменить, все может получиться. Наши старались. После одного из эпизодов вратарь саратовцев Артем Федоров в сутолоке выбивает мяч кулаками.

Александр Столяренко идет сдаваться на скамейку запасных.

— Ловить нужно! — кричит ему Захаряк.

— Кулаками – плохо, ловишь – плохо, — негромко ответил ему голкипер. Но беззлобно, до конца матча оставалось несколько секунд, победа в кармане.

После игры Игорь Захаряк на пресс-конференции посвятил победу саратовским болельщикам, приехавшим в Рязань. Около двух десятков человек поддерживали свою команду громче и ярче рязанских болельщиков.

— Спасибо всем, кто приехал в Рязань. Нам вообще показалось, что мы играем в Саратове, — сказал Захаряк. — А еще эту победу мы посвящаем Молодцову Артему. Два дня назад он перенес операцию. Мы желаем ему здоровья и скорейшего восстановления. Артем – важный для нас игрок.

По словам главного тренера ФК «Рязань» Виктора Навоченко, его команде в атаке не хватило немножко остроты, сказалось отсутствие отдельных игроков – травмированы.

— Начало было хорошее, но ошибки и два пропущенных мяча… Но по самоотдаче претензий нет, — заключил тренер рязанцев.

Следующую игру на домашнем стадионе ФК «Рязань» проведет 12 октября против обнинского «Кванта».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Игрок ФК «Рязань», недавно окончивший школу: Ножки подожмешь – сразу от старших прилетит

Егор Аксенов рассказал в интервью о первых минутах в официальных матчах за профессиональную команду, сдаче ЕГЭ и поступлении в университет (подробнее).