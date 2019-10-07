Тюнинг или угроза? В соцсетях обсуждают топор, воткнутый в автомобиль
В одном из пабликов в «ВКонтакте» выложили фотографию отечественной легковушки с воткнутым в нее топором. Как отметил автор поста, машина была припаркована во дворе одной из улиц микрорайона Приокский.
Однако в комментариях пользователей соцсети не проскользнуло ни малейшего сочувствия, только иронический смех:
— Видимо достал соседей.
— Это Приокский, детка.
— Совсем распоясались косопузые...
Фото: Денис Мурушкин | https://vk.com/rzn_city
Но подписчик паблика Владимир Масалов усомнился в реальной картине происшествия, и посчитал, что это обычная аппликация.
— Нет вмятины вокруг топора - это раз. Либо машина совсем гнилая, либо топор очень острый - это два. Топор такой соизмерим по стоимости с этим куском ржавчины, я б топор такой не оставил – три.
С ним согласился и другой подписчик:
— Все верно. Топор не один день так торчит. Тюнинг владельца авто, явно.
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ИСТОЧНИК KP.RU