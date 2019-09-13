2019-09-13T09:59:32+03:00
Общество

Закатанный в асфальт поддон рассмешил пользователей соцсетей

В Рязани на отремонтированном тротуаре нашли деревянный поддон в асфальте
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Фото: https://vk.com/voditelrzn62Фото: https://vk.com/voditelrzn62
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На тротуаре перекрестка улиц Чкалова и Весенней рабочие закатали в асфальт деревянный поддон, предназначенный для хранения и перемещения груза. Фотографии результата труда рабочих выложили анонимно в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Снимки изрядно порадовали пользователей социальных сетей, которые попытались разгадать тайну закатанного поддона.

- Поддон? Подонки, однозначно.

- Возможно там люк, который позже обновят.

- Да, люк в потусторонний мир.

- Очень предусмотрительно сделали. Асфальт все равно скоро сойдет, а поддон останется, можно будет лужу переходить...

- Донный асфальт…

- А может под поддоном еще что-то есть?

- Так по дороге закатаны все люки, ждем начала вскрытия и очередные пробки.

- Это чтобы асфальт не болел.

- Весной дерево вырастет.

https://vk.com/voditelrzn62

https://vk.com/voditelrzn62

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ИСТОЧНИК KP.RU

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