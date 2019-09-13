Закатанный в асфальт поддон рассмешил пользователей соцсетей

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-13T09:59:32+03:00

В Рязани на отремонтированном тротуаре нашли деревянный поддон в асфальте

Изменить размер текста: A A

На тротуаре перекрестка улиц Чкалова и Весенней рабочие закатали в асфальт деревянный поддон, предназначенный для хранения и перемещения груза. Фотографии результата труда рабочих выложили анонимно в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Снимки изрядно порадовали пользователей социальных сетей, которые попытались разгадать тайну закатанного поддона.

- Поддон? Подонки, однозначно.

- Возможно там люк, который позже обновят.

- Да, люк в потусторонний мир.

- Очень предусмотрительно сделали. Асфальт все равно скоро сойдет, а поддон останется, можно будет лужу переходить...

- Донный асфальт…

- А может под поддоном еще что-то есть?

- Так по дороге закатаны все люки, ждем начала вскрытия и очередные пробки.

- Это чтобы асфальт не болел.

- Весной дерево вырастет.

https://vk.com/voditelrzn62

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Фокс, а ты гулять пойдешь?» Два рязанских кролика умилили соцсети

В ЗооЦентре живут животные, на которых махнули рукой и хозяева, и врачи. Но они выживают и радуют посетителей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU