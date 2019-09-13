Закатанный в асфальт поддон рассмешил пользователей соцсетей
На тротуаре перекрестка улиц Чкалова и Весенней рабочие закатали в асфальт деревянный поддон, предназначенный для хранения и перемещения груза. Фотографии результата труда рабочих выложили анонимно в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Снимки изрядно порадовали пользователей социальных сетей, которые попытались разгадать тайну закатанного поддона.
- Поддон? Подонки, однозначно.
- Возможно там люк, который позже обновят.
- Да, люк в потусторонний мир.
- Очень предусмотрительно сделали. Асфальт все равно скоро сойдет, а поддон останется, можно будет лужу переходить...
- Донный асфальт…
- А может под поддоном еще что-то есть?
- Так по дороге закатаны все люки, ждем начала вскрытия и очередные пробки.
- Это чтобы асфальт не болел.
- Весной дерево вырастет.
https://vk.com/voditelrzn62
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ИСТОЧНИК KP.RU