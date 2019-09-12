«Фокс, а ты гулять пойдешь?» Два рязанских кролика умилили соцсети

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-12T08:59:25+03:00

В ЗооЦентре живут животные, на которых махнули рукой и хозяева, и врачи. Но они выживают и радуют посетителей

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Слева Янь — декоративный кролик, которого почти усыпили ветеринарные врачи, сказав, что животное неизлечимо больно. Справа Фокс — кролик, которого разводили на мясо, и которому очень повезло. У хозяев на него просто не поднялась рука.

- Фокс появился у нас два года назад, - рассказывает руководитель проекта «Моя маленькая ферма» Ольга Зоткина. - Сами хозяева его захотели пристроить. Они разводили кроликов, всех зарезали, а Фокса не смогли. Я забрала, тоже долго лечили, общее состояние его было не очень. Теперь этот очаровательный восьмикилограммовый добряк радует и детей, и взрослых.

По словам Ольги, Фокс с легкостью подружился не только с кроликом Янем, но и с Инем. Его тоже когда-то разводили на мясо, а потом выбросили на улицу (читать подробнее).

- Кролики - это ласковые и нежные друзья, милые добрые ушастики. Невозможно не потрепать за эти ушки. А какая у них мягкая нежная шерстка.

- Только за ушки не надо. Очень у них ушки чувствительные. Лучше по спинке погладить и морковкой угостить, - пишут в комментариях под фотографией подписчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU